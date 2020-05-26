Медицинские двери для поликлиник, больниц, медицинских клиник и кабинетов

Наша компания занимается производством специализированных дверей для медицинских учреждений разного рода. При производстве наших дверей используются высококачественные покрытия, такие как CPL и HPL пластики, которые сейчас являются стандартном при производстве медицинских дверей.

Мы разработали собственную типологию медицинских дверей линейки Медпроф- все двери из линейки наших медицинских дверей делятся на:

двери в медицинские палаты;

двери в санузел;

двери в кабинет заведующего;

двери в кабинет врача;

двери в сестринскую;

двери в санитарные медицинские помещения;

двери в ординаторскую;

двери в подсобные и бытовые медицинские помещения;

В линейку Медпроф входят двери Медпроф (деревянные двери с деревянной дверной коробкой), Медпроф-М (деревянные двери с металлической коробкой), Медпроф-М Plus (деревянные двери с металлической коробкой, притвором и специализированной фурнитурой), Медпроф-М Premium (деревянные двери с металлической коробкой, притвором и скрытыми петлями).

Все наши двери соответствуют существующим Гостам и требованиям ДЗМ, имеют сертификаты соответствия для использования в чистых помещениях и сертификат для использования в лечебно-профилактических учреждениях.





НАШИ ПАРТНЕРЫ